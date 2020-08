86 osób utonęło podczas pierwszego miesiąca wakacji. W ostatni weekend życie w wodzie straciło 12 osób

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w lipcu 2020 roku w Polsce utonęło aż 86 osób. Największa dzienna liczba utonięć przypadła na środę 26 lipca, kiedy z powodu utonięcia zmarło aż 10 osób. Tylko w cztery lipcowe dni (8, 9, 23 i 31 lipca) nie odnotowano żadnych utonięć.

Tragiczny bilans utonięć. W lipcu życie w wodzie straciło aż 86 osób

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w pierwszy weekend sierpnia utonęło łącznie 12 osób - sześć w sobotę i sześć w niedzielę. Do tragedii doszło między innymi na plaży w Sarbinowie w województwie zachodniopomorskim. 14-latek zauważył, że jego 45-letni ojciec osunął się z dmuchanego materaca do wody. W poszukiwaniach udział wzięli plażowicze, którzy utworzyli łańcuch życia. Mężczyznę odnaleziono po godzinie, niestety nie udało się go uratować.

RCB przypomina w komunikatach, by osoby przebywające nad wodą stosowały się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Są to m.in. zalecenia dotyczące pływania tylko w wyznaczonych miejscach, zakładania kapoka na łódce, kajaku czy rowerze wodnym oraz stosowania się do poleceń ratownika. Ponadto nie należy skakać do wody w nieznanych miejscach, wbiegać rozgrzanym do wody, wypływać na materacach daleko od linii brzegu czy wchodzić do wody bezpośrednio po spożytym posiłku. Nie wolno też wchodzić do wody po alkoholu lub zażyciu środków odurzających.

Od 1 kwietnia życie w wodzie straciły już 223 osoby. W całym 2019 roku doszło natomiast do 456 utonięć. Zgodnie z danymi policji 98 osób przed utonięciem spożywała alkohol.