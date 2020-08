Ostrzeżenia IMGW. Żółte i czerwone alerty dotyczące intensywnych opadów oraz burz

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydane zostały w poniedziałek 3 sierpnia rano dla województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz części województwa lubuskiego (powiaty żagański, nowosolski i wschowski) oraz opolskiego (powiaty nyski, brzeski i namysłowski). Alerty obowiązują od godziny 5 rano do godziny 20 na południu kraju i godziny 22 na Kujawach i w Wielkopolsce.

Ostrzeżenia IMGW. Na Dolnym Śląsku suma opadów może wynieść nawet 60 mm

W tych obszarach mogą wystąpić intensywne opady deszczu. Średnio może spaść od 15 do 30, a lokalnie do nawet 40 mm opadów. Dodatkowo od niedzielnego wieczora do godziny 17 w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, wydane dla powiatów lwóweckiego, jeleniogórskiego i Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku. Ogólna suma deszczu na tych obszarach, w czasie obowiązywania ostrzeżenia, wyniesie do 50-60 mm opadów.

Zgodnie z prognozą zagrożeń serwisu pogodynka.pl w poniedziałek 3 sierpnia ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązywać mogą także w województwach opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie dotyczą intensywnych opadów deszczu, które będą przemieszczały się wraz z frontem z zachodniej, nad centralną i północną Polskę. Zapowiadane są opady do 20-30, a lokalnie nawet 40 mm.

IMGW wydało na dziś także ostrzeżenia hydrologiczne, które obowiązują w województwie dolnośląskim i opolskim oraz w części województw lubuskiego i wielkopolskiego. Po intensywnych opadach stany wody mogą gwałtownie i krótkotrwale podnosić się do stanów ostrzegawczych. W takich sytuacjach mogą pojawić się lokalne podtopienia.