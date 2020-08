Pogoda na dziś - wtorek 4 sierpnia. Duże różnice temperatury, intensywny deszcz i alerty przed burzami

We wtorek różnica między najchłodniejszym i najcieplejszym regionem w kraju wyniesie aż 11 stopni. Słoneczny i bezdeszczowy dzień prognozowany jest jedynie w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim.

Temperatura. Duże różnice temperatury między regionami

Najniższa temperatura w ciągu dnia, 17 stopni, zapowiadana jest w Łodzi. W województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, dolnośląskim i opolskim będzie jeden stopień więcej. 19 stopni to temperatura prognozowana w Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach. Od 22 do 23 stopni będzie w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, małopolskim, świętokrzyskim i podlaskim. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie w Zielonej Górze. Najwyższa temperatura zapowiadana jest w południowo-wschodniej Polsce. W Lublinie będzie 27 stopni, a w Rzeszowie nawet 28 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 4 sierpnia. gazeta.pl

Opady. Dużo chmur i opady deszczu w niemal całym kraju

W pierwszej części dnia większe rozpogodzenia zapowiadane są jedynie w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W większości regionów prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Deszcz pojawi się wszędzie z wyłączeniem województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Najwcześniej zacznie padać na Dolnym Śląsku. Później deszczowy front przesunie się nad centralną, południową i wschodnią Polskę. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju mogą pojawić się lokalne burze. W trakcie nawałnic może wiać w porywach do 70 km/h, a w Tatrach do ponad 90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dla ośmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i opolskim. W tych regionach spadnie do 20, a lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo alerty dotyczące burz obowiązują w województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Na tym obszarze spodziewane są opady do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 70 kilometrów na godzinę. W województwie lubelskim dodatkowo może spaść grad.

