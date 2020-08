Nie żyje Zofia Dillenius, uczestniczka Powstania Warszawskiego. "Wrocław będzie o Pani pamiętał"

"To niezwykle smutne, iż dzień po upamiętnieniu 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego musimy pożegnać kolejną bohaterkę tamtych dni" - napisał na Facebooku Sutryk.

Nie żyje Zofia Dillenius, łączniczka w Pułku "Baszta"

Zofia Dillenius (ps. Jodła) urodziła się w 1928 r. we Lwowie. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką w Pułku "Baszta". Po II wojnie światowej zamieszkała we Wrocławiu, gdzie przez wiele lat pracowała w wydawnictwie Ossolineum. Organizowała też spotkania powstańców warszawskich mieszkających we Wrocławiu. Zmarła w niedzielę 2 sierpnia w wieku 92 lat.

"Rok temu odwiedziłem Panią Zosię. Była jak zawsze niezwykle uśmiechnięta i pogodna. Wczoraj podczas uroczystości powtórzyłem moją deklarację: Wrocław pamiętał, pamięta i będzie pamiętał o Pani i wszystkich, którzy ryzykowali życiem, walcząc o wolną Polskę" - dodał Sutryk.

W sobotę zmarł inny uczestnik Powstania Warszawskiego - Józef Wiłkomirski

W sobotę informowaliśmy o śmierci innego powstańca warszawskiego - Józefa Wiłkomirskiego (ps. Szłom). W sierpniu 1944 r. walczył na Śródmieściu Północnym i Południowym. Po zakończeniu wojny był dyrygentem w Państwowej Filharmonii w Krakowie, w Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze", jak i również w Państwowej Filharmonii w Poznaniu. Przez lata pełnił też funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Filharmonii w Szczecinie. W 1978 roku Wiłkomirski założył Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, której dyrektorem był do 2005 roku.

>>>W wieku 94 lat zmarł Józef Wiłkomirski, uczestnik Powstania Warszawskiego