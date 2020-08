Koncert ku czci powstańców. Internautów zachwyciło oddanie tłumaczek języka migowego. "Nie do podrobienia"

"Wyjątkowa, nie do podrobienia tłumaczka języka migowego", "Ta Pani jest genialna!", "Panie migające wymiatają, skradły show" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod nagraniem z koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Równie często co o wykonawcach piosenek, internauci pisali z zachwytem o pracy tłumaczek języka migowego, które wykonywały swoją pracę z niezwykłym oddaniem.

Screen, TVP Info, youtube.com/YTtvpinfo

