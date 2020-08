W Sarbinowie utonął 45-letni mężczyzna. W poszukiwaniach pomagali plażowicze

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem na kąpielisku w Sarbinowie (powiat koszaliński). 45-latek wraz z 14-letnim synem pływali na sprzęcie dmuchanym. Jak poinformował portal tvn24.pl, w pewnym momencie mężczyzna osłabł i wpadł do wody. Początkowo nastolatek próbował odnaleźć ojca na własną rękę, a gdy to się nie udało, powiadomił służby.

Zobacz wideo Bezpieczeństwo nad wodą. O czym pamiętać podczas wakacji?

Sarbinowo. 45-latek zasłabł i wpadł do wody. Plażowicze pomogli ratownikom i utworzyli łańcuch życia

W akcji poszukiwawczej ratownikom pomagali plażowicze, którzy utworzyli w wodzie łańcuch życia i w ten sposób przeszukiwali dno morza.

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa przekazało, że ratownicy odnaleźli mężczyznę po około godzinie. Mimo podjętej resuscytacji 45-latka nie udało się uratować.

Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sobotę utonęło w Polsce sześć osób. RCB przypomina, by podczas wypoczynku nad wodą stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa: