Powstanie '44. Ambasada Niemiec opuściła flagi do połowy masztu "na znak głębokiego bólu i wstydu"

Ambasada Niemiec wyjaśniła na Twitterze, to gest "na znak głębokiego bólu i wstydu z powodu okrutnych zbrodni niemieckiego okupanta w walce z ludnością Warszawy podczas Powstania Warszawskiego".

REKLAMA

Ambasada poinformowała też, że jej chargé d'affaires złożył kwiaty pod pomnikiem powstańców.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. Było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Bój o wyzwolenie stolicy miał trwać kilka dni, powstańcy bronili się jednak znacznie dłużej. Do walki włączyli się mieszkańcy Warszawy, harcerze, a nawet dzieci, które roznosiły meldunki i pomagały w budowaniu barykad. Przez 63 dni znacznie słabiej uzbrojeni od Niemców polscy żołnierze walczyli o każdy dom i każdy metr ziemi. Niektóre budynki wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk. Powstanie zakończyło się kapitulacją. Nie osiągnęło celu wojskowego ani politycznego.

W czasie walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców. Prawie 25 tysięcy zostało rannych, w tym ponad 6 tysięcy ciężko. Po kapitulacji do niewoli dostało się około 12 tysięcy żołnierzy i oficerów. Straty wśród osób cywilnych wyniosły około 180 tysięcy osób.

Jednak do dziś jest dla Polaków symbolem męstwa i niezłomnej walki o wolność. W świadomości społecznej bywa uważane za powstanie narodowe.

Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

Na pamiątkę tamtych wydarzeń 1 sierpnia obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Jest to święto państwowe, ustanowione specjalną ustawą z 2009 roku, uchwaloną z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W tym roku obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaplanowano w innej niż zazwyczaj formule z uwagi na pandemię koronawirusa. Część wydarzeń odbędzie się w internecie, w innych udział jest możliwy po wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę osób.

Jednak jak co roku 1 sierpnia o godzinie "W" - 17.00 - Warszawa zatrzyma się, by oddać hołd powstańcom. Zawyją syreny, we wszystkich kościołach stolicy zabiją dzwony. Potem w kilkuset miejscach pamięci wolontariusze będą rozdawać znaczki Polski Walczącej.