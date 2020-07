Tarnów. Policyjny pościg za 17-latkiem. Aby go zatrzymać, konieczna była całkowita blokada drogi

Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę na drodze wojewódzkiej W977 z Tarnowa do Tuchowa. Podczas wieczornego patrolu policjanci z tarnowskiej drogówki zauważyli motocyklistę, który jechał z nadmierną prędkością. Uwagę mundurowych zwróciło również to, że jego pojazd nie miał tablicy rejestracyjnej.

REKLAMA

Tarnów. Zatrzymany motocyklista został przesłuchany. 17-latek stanie przed sądem

Choć policjanci dawali motocykliście znaki, by się zatrzymał, ten wciąż pędził przed siebie. Rozpoczął się pościg. Motocyklista, uciekając, popełniał coraz poważniejsze wykroczenia. Żeby go zatrzymać, funkcjonariusze całkowicie zablokowali drogę niedaleko stacji paliw w Tuchowie. Pirat drogowy nie miał wyjścia, musiał się zatrzymać.

Okazało się, że motocykl bez tablicy rejestracyjnej prowadził 17-letni chłopak. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, który w dodatku był nieprzerejestrowany. Policjanci przesłuchali go, a następnie oddali w ręce prawnych opiekunów. Nastolatek odpowie za swoje czyny przed sądem. W jego sprawie prowadzone jest postępowanie karne i wykroczeniowe.