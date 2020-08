Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dzisiaj otwarte? [2 sierpnia]

2 sierpnia nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchan będą dziś zamknięte. Osoby, które koniecznie będą chciały coś kupić, będą musiały skierować swoje kroki np. na stację benzynową, do placówki pocztowej, do sklepu na dworcu albo osiedlowego sklepiku, w którym w niedziele sprzedaje właściciel przedsiębiorstwa.

Niedziele handlowe 2020. Kiedy kolejny weekend z handlem?

Z kalendarza niedziel handlowych na 2020 rok wynika, że na kolejną niedzielę z handlem poczekamy jeszcze cztery tygodnie. Zakupy będzie można zrobić 30 sierpnia. Kolejne i ostatnie w tym roku niedziele handlowe wypadną 13 i 20 grudnia, a więc tuż przed Bożym Narodzeniem.

Kalendarz niedziel handlowych - 2020 rok Fot. Gazeta.pl

Zakupy w czasach pandemii. O jakich zasadach trzeba pamiętać?

Idąc do sklepu, wciąż musimy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. W zamkniętych przestrzeniach publicznych w dalszym ciągu mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Można to zrobić zarówno maseczką, jak i częścią odzieży, np. szalikiem. Przed wejściem do sklepu powinniśmy także ubrać rękawiczki lub zdezynfekować ręce. Podczas zakupów należy zachować także co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób.