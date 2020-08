Pogoda na poniedziałek 3 sierpnia. Nad południową Polską przejdą burze

Pierwszy tydzień sierpnia nie rozpocznie się od dobrej pogody. W całym kraju można spodziewać się zachmurzeń. Mieszkańcy południowej Polski powinni przygotować się na burze. W całej Polsce, poza województwem podkarpackim, pojawią się również opady deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Wysoka temperatura w centralnej i wschodniej Polsce. Najchłodniej będzie na południowym-zachodzie

Temperatura w całym kraju utrzyma się na stosunkowo wysokim poziomie. Najgorzej będzie w województwie lubuskim oraz opolskim, gdzie temperatura może spaść do poziomu 18-19 stopni. To jednak wyjątki. Na zachodzie kraju, najcieplej będzie w województwie wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Termometry w Poznaniu i Bydgoszczy pokażą wartość od 23 do 24 stopni Celsjusza. Najwyższa temperatura będzie w Polsce centralnej oraz wschodniej. W Warszawie, Lublinie oraz Rzeszowie będzie aż 27 stopniu Celsjusza. Z kolei na wybrzeżu, w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim temperatura będzie się wahać w graniach 20-21 stopni.

Burze nad południową Polską

Nad całym krajem zawisną chmury, które mogą zmniejszyć odczuwalną temperaturę. Poza województwem podkarpackim w całym kraju prognozowane są opady deszczu. Na południu Polski, w województwie małopolskim oraz w zachodniej części województwa śląskiego mogą pojawić się burze. Wyładowania atmosferyczne pojawią się również w województwie świętokrzyskim oraz miejscowo w woj. kujawsko-pomorskim. Wiatr w kraju będzie słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz porywy mogą osiągnąć prędkość 70 km/h.