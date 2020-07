Nowe fakty ws. wylotu Dudy z Babimostu. LOT czekał tydzień ze zgłoszeniem incydentu

Do zdarzenia miało dojść 2 lipca na porcie lotniczym w Babimoście k. Zielonej Góry. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", prezydent Andrzej Duda miał odlecieć stamtąd o godz. 21.15 embraerem 175 PLL LOT. Start jednak się opóźnił, prezydencka kolumna miała pojawić się na lotnisku o 21.48.

LOT z prezydentem mimo zamkniętej wieży kontrolnej

Problem tkwił w tym, że kontroler na wieży w porcie w Babimoście kończył pracę o godz. 22, a kontrolerzy z Poznania nie otrzymali informacji o tym, że mają przejąć lot.

Po godz. 22 kontroler powiedział, że praca na wieży jest zakończona. Nadal jednak próbował pomagać. Chwilę potem poinformował kapitana, że są załatwiane procedury związane z wydłużeniem pracy portu lotniczego

- czytamy w "GW". Samolot ostatecznie odleciał o godz. 22.15.

Według Państwowych Portów Lotniczych, działanie lotniska "zostało zgodnie z przepisami wydłużone depeszą NOTAM do godziny 22.30". Tymczasem "GW" podkreśla, że wieża była już zamknięta, piloci nie otrzymali formalnej zgody na start, a dopiero później lot został przejęty przez kontrolerów z Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Piloci embraera zostali zawieszeni do czasu wyjaśnienia sprawy.

Incydent na lotnisku. Zgłoszenie tydzień później

Jak podaje tvn24.pl, incydent został zgłoszony przez PLL LOT do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych tydzień później - 9 lipca - choć prawo nakazuje, by stało się to niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin. PKBWL odnotowała, że termin zgłoszenia zdarzenia jest "niezgodny z obowiązującymi przepisami".

Według informacji tvn24.pl, do zgłoszenia przez LOT incydentu doszło w dniu, kiedy sprawą zaczęły interesować się media.