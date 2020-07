Kraków. 70-latek chciał wjechać do Polski na podstawie paszportu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

W środę 29 lipca na lotnisku w Krakowie-Balicach wylądował czarterowy samolot z Chicago. Podczas odprawy granicznej uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił paszport jednego z podróżnych. 70-letni mężczyzna przyleciał do Polski z paszportem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serii RA, wydanym w roku 1992 w Chicago.

Kraków. 70-latkowi pomogła żona. Jego tożsamość potwierdzono dzięki wpisowi o zawarciu małżeństwa

Mężczyzna nie miał przy sobie żadnego innego polskiego dokumentu. Sprawę skomplikowało również to, że jego dane nie znajdowały się w systemie PESEL, przez co nie można było ustalić, czy ma polskie obywatelstwo. 70-latkowi pomogło to, że podróżował z żoną. W aktach Urzędu Stanu Cywilnego odnaleziono wpis o zawarciu przez mężczyznę związku małżeńskiego, dzięki czemu mógł on przekroczyć granicę. Poinformowano go jednak, że musi złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego do Wojewody Mazowieckiego, a następnie wyrobić nowy paszport.

Podczas odprawy granicznej pasażerów, którzy przylecieli z Chicago do Krakowa, zatrzymano także 11 innych paszportów. Dokumenty te straciły ważność, dlatego funkcjonariusze Straży Granicznej musieli potwierdzić tożsamości i obywatelstwa pasażerów, korzystając z bazy PESEL. Podróżni z nieważnymi paszportami otrzymali stosowne zaświadczenia i zostali pouczeni o konieczności złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów paszportowych.