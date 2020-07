Lublin. Wyrzuciła przez balkon prawie 50 tys. zł. Padła ofiarą oszustwa "na policjanta"

Do zdarzenia doszło we wtorek (28 lipca) na terenie Lublina. Kobieta wyrzuciła przez balkon ponad 47 tysięcy zł. Kiedy do mieszkania wrócił jej mąż i dowiedział, co się stało, poinformował policję.

REKLAMA

Lublin. 84-letnia kobieta została oszukana metodą "na policjanta". Przez balkon wyrzuciła kilkadziesiąt tysięcy zł

Oszuści podszywający się pod policjantów przekazali kobiecie informację, że na jej mieszkanie planowany jest napad. Kobieta, próbując ratować swój dobytek, wyrzuciła przez balkon trzy reklamówki z pieniędzmi. Na dole czekali oszuści, którzy zebrali wyrzuconą gotówkę.

W pierwszej reklamówce znajdowało się 30 tys. zł, w drugiej 10 tys. zł, a w trzeciej 2 tys. dolarów, co przekłada się na około 7,5 tys. zł. Kobieta pozostawała w przekonaniu, że uratowała swój dobytek do czasu, gdy do domu powrócił jej mąż. Mężczyzna szybko zorientował się, że doszło do przestępstwa. Na miejsce wezwał funkcjonariuszy policji.

Policja z Lublina informuje, że to nie pierwszy przypadek wymuszenie pieniędzy metodą "na policjanta". Tego samego dnia, tylko na terenie Lublina, do prób oszustwa doszło kilkanaście razy. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze. Jeśli mają do czynienia z gotówką, to tylko w przypadku zabezpieczenia majątku zatrzymanego przestępcy.