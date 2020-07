Śląsk. Makabryczny wypadek na quadzie. Pręt bramy wbił się w twarz 23-latki

Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 lipca. Kiedy doszło do wypadku, 23-latka jechała na quadzie ze swoim znajomym. Kobieta wpadła na bramę. Pręt wbił się w podbródek kobiety i wyszedł pod jej okiem. Jadący z nią mężczyzna doznał urazu łuku brwiowego.

Wypadek na quadzie. 23-latka przeszła operację. Nie straciła wzroku

Zarówno 23-latka, jak i jej towarzysz zostali przetransportowani do szpitala w Sosnowcu. Kobieta przeszła poważną operację. Na szczęście jej wzrok nie został uszkodzony.

Nie jest pewne, co było przyczyną wypadku. Szczegóły zdarzenia ustala policja. Najprawdopodobniej to mężczyzna wjechał w bramę, bo nie zauważył jej w ciemności - pisze Onet.pl. "Gazeta Wyborcza" informuje z kolei, że mężczyzna został przygnieciony przez pojazd, a kobieta została wyrzucona z dużą siłą w powietrze, po czym zawisła na ogrodzeniu. 23-latek, który prowadził quada miał 1,5 promila alkoholu we krwi.