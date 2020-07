Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW obowiązują w południowo-wschodniej Polsce

Zobacz wideo Kamery ISS zarejstrowały kosmiczne burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na środę 29 lipca. Dotyczą one burz z gradem, które będą się jeszcze pojawiać w trzech województwach.

REKLAMA

Gdzie jest burza? Alerty pierwszego stopnia dla południowo-wschodniej Polski

Żółty alert dotyczący burz z gradem obowiązuje do godziny 13:00 w południowych i wschodnich częściach Mazowsza. Obejmuje on następujące powiaty: węgrowski, sokołowski, łosicki, siedlecki, miński, otwocki, piaseczyński, grójecki, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, lipski i zwoleński oraz miasta Siedlce i Radom. Na tych obszarach spadnie do 10-20, a lokalnie też 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr będzie wiał z prędkością do maksymalnie 75 kilometrów na godzinę.

Do godziny 19-20 obowiązują ostrzeżenia dla całego województwa lubelskiego i podkarpackiego. Na tych terenach spadnie średnio do 20-30, a miejscami do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo wiatr może wiać w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

W związku z intensywnymi opadami dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz części województw świętokrzyskiego i łódzkiego wydano ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. W obszarach występowania burz, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, może dojść do gwałtownego wzrostu poziomu wody. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze oraz możliwe są podtopienia.