Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Są alerty dla sześciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa typy ostrzeżeń meteorologicznych:

alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wschodnich powiatów województwa wielkopolskiego, wschodnich powiatów województwa dolnośląskiego i zachodniej części województwa opolskiego,

alert drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa łódzkiego i wschodniej części województwa opolskiego.

Uwaga na burze w sporej części kraju

Dla regionów, w których obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, prognozuje się burze z opadami deszczu do 40 mm i porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km/h. W miejscach, dla których wydano alert drugiego stopnia, mogą wystąpić opady deszczu do 50 mm oraz wiatr do 110 km/h. Grad będzie padał lokalnie.

"Dziś będziemy pod wpływem zatoki niżu, którego ośrodek w południe będzie nad Szetlandami. Po południu od północnego zachodu nasuwać się będzie chłodny front atmosferyczny poprzedzony strefą zbieżności dolnego pola wiatru. To właśnie ta strefa będzie głównym czynnikiem inicjującym burze" - wyjaśnia IMGW.

IMGW: W środę burze na południu i wschodzie kraju

Synoptycy prognozują, że burze mogą wystąpić także w środę 29 lipca. Orientacyjna prognoza zagrożeń pokazuje, że tego dnia można spodziewać się wyładowań atmosferycznych w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.