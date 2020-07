Pogoda na dziś - środa 29 lipca. Burze pojawią się jeszcze na wschodzie i południu kraju

Zobacz wideo Ernest Pytlarczyk: Żywność i woda pewnie będą droższe przez zmianę klimatu

W środę należy spodziewać się niższych niż poprzedniego dnia temperatur. Bardzo słoneczny dzień czeka dodatkowo mieszkańców zachodniej i północnej Polski.

Temperatura. Dziś od 20 do 26 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, gdzie będzie kolejno 20 i 21 stopni. Trochę cieplej, 22 stopnie, będą w Olsztynie i Bydgoszczy, a 23 stopnie w Zielonej Górze i Kielcach. W województwach wielkopolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim prognozowane są 24 stopnie. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Białymstoku, Warszawie i Łodzi. Najcieplejszy dzień i 26 stopni, czeka mieszkańców województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubelskiego.

Pogoda na dziś - środa 29 lipca. gazeta.pl

Opady. Na zachodzie i północy przez cały dzień będzie bardzo słonecznie

Największe zachmurzenia, utrzymujące się przez niemal cały dzień, zapowiadane są we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Na duże rozpogodzenia mogą za to liczyć mieszkańcy zachodniej części kraju. Deszcz pojawi się w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i warmińsko mazurskim. We wschodnich i południowych regionach dodatkowo przewidywane są burze. Najdłużej, bo od rana do późnego popołudnia, będą się one utrzymywać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dla siedmiu województw

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwie mazowieckim i lubuskim oraz przed burzami z gradem w województwach podlaskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W regionach tych spodziewany jest 10-20, lokalnie nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może wiać w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

