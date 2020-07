Szczecin. Śmierć 9-latki na łodzi motorowej. Sternik usłyszał dwa zarzuty

Gdy motorówka wywróciła się do góry dnem, dziecko zostało uwięzione pod wodą. Ratownikom udało się ją wydostać, ale pomimo długiej resuscytacji dziewczynka zmarła. Sternik może trafić do więzienia nawet na osiem lat - informuje "TVN 24".

Tragedia na jeziorze. Ratownicy mieli podaną błędną lokalizację

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w rejonie Orlego Przesmyku między Przekopem Mieleńskim a Jeziorem Dąbie. Jak podaje "RMF FM", płynąca tamtędy motorówka z nieznanych przyczyn wywróciła się do góry. Płynący nią dorośli wpadli do wody. W kabinie motorówki pozostała uwięziona 9-letnia dziewczynka. Ratownicy WOPR w końcu wydostali ją, jednak akcja przedłużyła się przez to, że początkowo podano im złą lokalizację miejsca zdarzenia.

Ratownicy podjęli reanimację dziecka, a na lądzie przekazano ją ratownikom pogotowia. 9-latki nie udało się jednak uratować. Przyczyny wypadku zbada prokuratura - podaje szczecińska "Gazeta Wyborcza".

Dwa postawione zarzuty. Sternik mógł udzielić pomocy

Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie wskazała, jakie konsekwencje mogą czekać sternika. - Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie sternikowi dwóch zarzutów. Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym - powiedziała.

Drugi zarzut jest związany z "nieudzieleniem pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia". Śledczy ustalili, że mężczyzna mógł udzielić pomocy, nie narażając przy tym siebie lub innych osób na niebezpieczeństwo.