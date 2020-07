Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia dla 4 województw. Możliwy silny wiatr oraz opady gradu

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia obowiązują na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego oraz południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. IMGW ostrzega, że może spaść nawet do 40 mm deszczu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Burzą na południu i wschodzie kraju może towarzyszyć grad

IMGW prognozuje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Burze przyjmą formę niewielkich i "rozproszonych komórek". Na zagrożonych terenach mogą wystąpić ulewne deszcze, wynoszące od 30 do 40 mm. Wystąpi również silny, porywisty wiatr, osiągający prędkość nawet 75 km/h.

Synoptycy z IMGW przewidują, że burze zaczną pojawiać się około południa, jednak swoją najsilniejszą formę przybiorą dopiero w godzinach popołudniowych. Wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć opady gradu do 2 cm.

Temperatura w całym kraju będzie się wahać od 24 stopni Celsjusza w Rzeszowie do 27 stopni we Wrocławiu i Zielonej Górze. IMGW przewiduje również, że warunki do powstania burz w ciągu nocy będą początkowo występować tylko na południu i wschodzie Polski.

We wtorek burze przeniosą się do zachodniej części kraju

IMGW podaje, że we wtorek front burzowy przeniesie się nad zachodnią Polskę. Opadom deszczu oraz gradu będzie towarzyszyć wiatr o prędkości nawet 90 km/h. W nocy z wtorku na środę, burza powróci na wschód kraju, przynosząc ze sobą ochłodzenie, nawet do 19 stopni Celsjusza.