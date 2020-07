Mazury. 18-letni Szkot utonął w jeziorze Dargin. Ciało znajdowało się na głębokości 19 metrów

Do tragedii doszło na jeziorze Dargin, leżącym na północ od Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie). Akwen jest szlakiem żeglugowym pomiędzy Węgorzewem oraz Giżyckiem. Ciało Szkota znaleziono około 300 metrów od linii brzegu.

Mazury. Wydobyto ciało 18-letniego Szkota, który utonął w jeziorze Dargin

Jak informuje Polskie Radio Olsztyn, 18-letni obywatel Szkocji przebywał na Mazurach na wakacjach. Mężczyzna wraz z grupą swoich znajomych pływał jachtem po jeziorze Dargin. W pewnym momencie zszedł z pokładu, aby wykąpać się w jeziorze.

Z relacji osób będący na miejscu wynika, że 18-latek zaczął się topić i zniknął pod wodą. Próbowano udzielić mu pomocy, ale bezskutecznie. Koledzy mężczyzny, znajdujący się na jachcie, zawiadomili służby.

Na miejsce przybyła straż pożarna, policja oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzięki wykorzystaniu sonaru udało się zlokalizować ciało Szkota. Znajdowało się na głębokości 19 metrów, 300 metrów od linii brzegowej. Ciało wydobyto z jeziora ok. godz. 20:30, pięć godzin po utonięciu.

RCB: W miniony weekend w Polsce utonęło 17 osób

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w miniony weekend w Polsce utonęło 17 osób. 10 osób utonęło w niedzielę, a 7 w sobotę. Łącznie, od początku kwietnia, życie nad wodą straciło już 196 osób. Anna Adamkiewicz z RCB przypomina, że najczęstszą przyczyną śmierci nad wodą jest alkohol.

- To jest czynnik, który zawsze zwiększa ryzyko. Trudno nam wtedy ocenić nasze umiejętności i bardzo łatwo o wypadek. Pływajmy zawsze w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej tam gdzie jest ratownik i zawsze stosujmy się do poleceń ratownika - powiedziała Adamkiewicz.