Z Jeziorka Czerniakowskiego wyłowiono ciała dwóch mężczyzn. Obaj mieli ok. 30 lat

TVN Warszawa podaje, że najpierw wyłowiono ciało jednego mężczyzny. - Około godziny 5 rano przechodzień zauważył w Jeziorku Czerniakowskim pływające ciało i powiadomił o tym policję. Na miejscu potwierdziliśmy tę informację. Powiadomiliśmy straż pożarną, która wyciągnęła z jeziorka zwłoki mężczyzny o nieznanej tożsamości - powiedział stacji Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zwłoki dwóch mężczyzn w Jeziorku Czerniakowskim

Jak dodał, mężczyzna był rozebrany jak to kąpieli i nie miał przy sobie dokumentów. Podczas oględzin policjanci natrafili na miejsce, gdzie prawdopodobnie przygotowywał się do kąpieli. Tam natrafili na odzież kolejnej osoby, co wskazywało na to, że mężczyzna nie pływał sam. Przed godziną 10 wyłowiono drugie zwłoki. Obaj mężczyźni mieli ok. 30 lat.