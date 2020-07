Uwaga na burze z gradem na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW dla Małopolski i Podkarpacia

"Burze dzisiaj możliwe będą na krańcach południowo-wschodnich i południowych Polski, zwłaszcza w rejonie Karpat. Będą to niewielkie komórki, którym lokalnie towarzyszyć będą silne opady deszczu, do 30 mm. Punktowo możliwe są także silniejsze porywy wiatru, do 70 km/h, oraz grad do 2 cm. Rozwój burz możliwy będzie od około południa, najliczniej burze występować będą po południu" - podaje na Facebooku Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia dla Małopolski i Podkarpacia

Ostrzeżenia przed burzami z gradem dotyczą małopolskich powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Na Podkarpaciu burz należy się spodziewać w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.