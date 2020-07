Tragiczny wypadek w Jabłonicy Polskiej na Podkarpaciu. Nie żyją dwaj młodzi mężczyźni

Do wypadku doszło ok. 23 w Jabłonicy Polskiej w powiecie brzozowskim (woj. podkarpackie). Jak wstępnie ustaliła policja, 22-letni kierowca bmw, jadąc od strony Krosna do Domaradza, stracił panowanie nad kierownicą. Auto wypadło z drogi i wjechało w rów, później prawdopodobnie z dużą siłą uderzyło dachem w drzewo.

Tragiczny wypadek w Jabłonicy Polskiej

Samochodem podróżowały cztery osoby, mieszkańcy powiatu brzozowskiego. 22-letni kierowca i 20-letni pasażer zginęli, 20-letnie pasażerki trafiły do szpitala. "Policjanci pracujący na miejscu wypadku wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Prowadzone czynności pozwolą ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - informuje policja.