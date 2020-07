Ruda Śląska. Miesięczny chłopczyk zmarł z powodu urazu głowy. Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się

Przyczyną śmierci niemowlęcia z Rudy Śląskiej był rozległy uraz głowy, chłopiec miał też liczne złamania. Matce Wiktora przedstawiono zarzut dotyczy znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim dzieckiem.

Matce dziecka postawiono ponadto zarzut udzielenia pomocy do zabójstwa. Ojciec usłyszał dwa zarzuty. Jeden jest zarzutem łącznym znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim dzieckiem i spowodowania u niego urazu czaszkowo-mózgowego, czego skutkiem była śmierć. Drugi z zarzutów to zarzut spowodowania obrażeń ciała 14-miesięcznej Wiktorii

- powiedziała prok. Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Podejrzani nie przyznali się do winy

Prokuratorka Karina Spruś poinformowała także, że podejrzani nie przyznali się do winy. Złożyli bardzo obszerne wyjaśnienia, w których przedstawili swoją wersję zdarzeń, która będzie teraz weryfikowana przez prokuraturę. Jeszcze w piątek prokurator złoży do sądu okręgowego w Gliwicach wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Obojgu podejrzanym grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Rodzina zmarłego chłopca miała założoną niebieską kartę i była pod kuratelą kuratora sądowego oraz MOPS-u. Starsze dziecko pary, 14-miesięczna dziewczynka, trafiła do rodziny zastępczej po tym, jak wobec rodziców toczyło się postępowanie za "uszkodzenie ciała" córki. Pod koniec 2019 roku dziewczynka z powrotem trafiła do biologicznej rodziny, a postępowanie zostało umorzone. Zostało wznowione na początku lipca br. na wniosek kuratora.

30-letni ojciec był także karany za przestępstwa narkotykowe.

Po śmierci brata dziewczynka trafiła do szpitala na badania, które nie wykryły śladów pobicia. Dziecko zostało przewiezione do pogotowia rodzinnego.