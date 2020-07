Pogoda na dziś - wtorek 28 lipca. Ostrzeżenia przed burzami wydane dla 15 województw

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

We wtorek przez większą część dnia czeka nas słoneczna i bardzo ciepła pogoda. Termometry pokażą od 26 do nawet 33 stopni.

REKLAMA

Temperatura. Najcieplejszy dzień w południowo-zachodniej Polsce

Najniższa temperatura czeka mieszkańców województwa pomorskiego, gdzie będzie maksymalnie 26 stopni w ciągu dnia. Dwa stopnie więcej zapowiadane są w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Bydgoszczy i Szczecinie. 29 stopni pokażą termometry na Mazowszu i Podkarpaciu. Jeszcze cieplej, 30 stopni, będzie w Krakowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze, a 31 stopni - w Katowicach. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 33 stopni, prognozowany jest w województwach dolnośląskim i opolskim.

Pogoda na dziś - wtorek 28 lipca. gazeta.pl

Opady. Bardzo dużo słońca rano, po południu więcej chmur i deszczu

We wtorek rano zachmurzenie małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego zwłaszcza w centrum, na wschodzie i północnym zachodzie. Najdłużej bezchmurne niebo utrzyma się w województwach świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Pierwsze burze pojawią się w zachodniej i północnej Polsce. Pod wieczór front ten przesunie się nad centralną i wschodnią część kraju. Wiatr na ogół słaby, w czasie nawałnic bardziej porywisty.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty wydano dla 15 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z intensywnym deszczem w całej Polsce, z wyłączeniem województwa lubuskiego. W tych regionach spadnie średnio do 20 litrów wody na północy i do nawet 35-40 litrów wody na metr kwadratowy na południu kraju. W czasie burz należy spodziewać się porywów wiatru dochodzących do nawet 90 kilometrów na godzinę. Na południu i północnym wschodzie zapowiadane są również lokalne opady gradu.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.