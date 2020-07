Prognoza pogody na tydzień [27 lipca-2 sierpnia]. Będzie cieplej, momentami nawet upalnie - w środę gwałtowne burze

Zobacz wideo Małe kaczuszki z rodzicami wróciły do naturalnego środowiska

Według wstępnych prognoz kolejny tydzień zapowiada się z wyższymi temperaturami. W środę lokalnie będzie do nawet 30 stopni. Dodatkowo tego dnia w większości kraju przewidywane są intensywne burze.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Ciepły początek tygodnia

W poniedziałek temperatury będą bardzo zrównoważone - w ciągu dnia będzie maksymalnie od 24 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na południowym zachodzie kraju. Przez większą część dnia na zachodzie będzie bardzo słonecznie, więcej chmur pojawiać się zacznie we wschodnich regionach. Wszędzie prognozowane są opady deszczu, a dodatkowo we wszystkich województwach (wyłączając Pomorze Zachodnie, Pomorze oraz Warmię i Mazury) przewidywane są burze. We wtorek temperatura będzie jeszcze wyższa - od 25 stopni na wschodzie do nawet 28 stopni na zachodzie. W całym kraju synoptycy zapowiadają bardzo duże rozpogodzenia i brak jakichkolwiek opadów.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. W środę burze pojawią się w niemal całym kraju

Pogoda dość dynamicznie zmieni się już w środę. Tego dnia w Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie termometry pokażą aż 30 stopni. W pozostałych regionach będzie od 24 do 29 stopni. Bezchmurne niebo przez cały dzień przewidywane jest w województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W 12 województwach prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu, a lokalnie również gradu. W czwartek front przesunie się nas wschodnią Polskę. Burze pojawią się w województwach lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i małopolskim. W Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Katowicach i Opolu przewidywany jest także deszcz. Na zachodzie o wiele więcej słońca. Temperatury natomiast będą wahać się od 21 stopni na północy do 27 stopni na południu. W piątek ponownie powrót słonecznej i bezdeszczowej pogody. Temperatura spadnie jednak do maksymalnie 21 stopni w Gdańsku i 25 stopni w Łodzi.

Pogoda na weekend. Pierwsze dni sierpnia ciepłe, ale nie upalne

W pierwszych dnia sierpnia będziemy mogli cieszyć się głownie słoneczną pogodą. 1 sierpnia synoptycy zapowiadają od 22 stopni na północy, przed 24 stopnie w centrum i do 26 stopni na południowym zachodzie kraju. Tego dnia nigdzie nie powinno padać. W niedzielę niewielkie opady zapowiadane są w województwach śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Burze mogą pojawić się natomiast we Wrocławiu. Temperatura prognozowana na ten dzień wyniesie od 24 stopni na wybrzeżu do 28 stopni w centrum kraju.

