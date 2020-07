Sejm wybrał przewodniczącego komisji ds. pedofilii. To były szef Centrum Bioetyki Ordo Iuris

Sejm wybrał przewodniczącego komisji do spraw pedofilii. Został nim rekomendowany przez Prezydium Sejmu Błażej Kmieciak. Na członka państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 powołał go Rzecznik Praw Dziecka.

Sejm

