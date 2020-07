Wieliczka. Woda skażona bakterią z grupy coli w wodociągach. Alarm także dla Krakowa

Jak podaje portal wieliczka.naszemiasto.pl, woda z Wodociągu Publicznego Wieliczka jest niezdatna do spożycia. Nie można jej pić, używać do przygotowania napojów i potraw, mycia warzyw czy owoców, a nawet naczyń i sztućców. Zgodnie z komunikatem sanepidu woda nadaje się jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania wody w toalecie, mycia podłogi).

REKLAMA

Woda skażona bakterią coli. Zakaz jej spożywania wydano dla Wieliczki, części Krakowa i siedmiu wsi

Woda płynąca z kranów niezdatna jest do użytku w niemal całej Wieliczce - z wyłączeniem osiedla Krzyszkowice oraz okolicznych miejscowości: Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Lednicy Górnej i Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej).

Dodatkowo skażona woda dostarczana jest do niektórych dzielnic w Krakowie. Jak podaje RMF FM, dotyczy to budynków znajdujących się przy następujących ulicach: Bogucicka nr 34-106A, F. Kłaka nr 4-6, Koprowa nr 1-12, Letnia nr 13-27, Nad Serafą nr 18-56B, Pod Pomnikiem nr 1-51G, Potrzask nr 90-102, S. Pronia nr 5-20, S. Stolarza nr 28 D, L. Śliwy nr 5-12, Wielicka nr 250-285A, F. Zolla nr 2-62, Wygoda nr 62-69.

Bakterie coli wykryte zostały w próbkach pobranych z wodociągu we wtorek 21 lipca. Pierwsze zakazy spożywania wody wydano natomiast w czwartek koło godziny 19:00. Skażona woda ma płynąć z ujęcia w Bieżanowie. Komunikat obowiązuje do odwołania.

Alert dotyczy ponad 30 tysięcy osób mieszkających w Wieliczce i siedmiu sołectwach. Woda zdatna do picia będzie dostarczana mieszkańcom beczkowozami. Dodatkowo Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły zastępcze punkty poboru wody dobrej jakości z Zakładu Uzdatniana Wody Raba.