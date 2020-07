Zakażenie koronawirusem na spotkaniu z Andrzejem Dudą w Odrzywole. Sanepid apeluje do uczestników

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Odrzywołu w województwie mazowieckim 13 lipca - zaraz po drugiej turze wyborów prezydenckich. Na spotkaniu dziękował za wysoką frekwencję i oddane głosy. - Zagłosowało na mnie ponad 10 mln Polaków, to jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia, że można w wyborach osiągnąć taki rezultat. Bardzo jestem tym poruszony i bardzo dziękuję, tym większe czuję zobowiązanie. Nie spałem dzisiaj w nocy, to są olbrzymie emocje - mówił prezydent.

REKLAMA

Dwie osoby z koronawirusem na spotkaniu z Andrzejem Dudą

W czwartek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze poinformował w komunikacie, że na spotkaniu z Andrzejem Dudą były dwie osoby z koronawirusem, które "stwarzały zagrożenie epidemiczne dla uczestników spotkania". Sanepid apeluje o zgłaszanie się osób z objawami zakażenia koronawirusem (m.in. bóle kostno-stawowe, bóle mięśniowe, podwyższona temperatura, duszności, kaszel czy utrata smaku i węchu), które były 13 lipca na spotkaniu z prezydentem. Zgłoszeń można dokonywać mailem (przysucha@psse.waw.pl) lub telefonicznie poprzez jeden z czterech numerów: 48 675 24 22, 48 675 23 37, 798 949 391, 798 875 743.

Koronawirus w Polsce

W ostatnim komunikacie (czwartek, godz.10) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 418 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 9 kolejnych zgonach, a także 402 wyzdrowieniach. Najwięcej zakażonych osób przybyło na Śląsku - 110 przypadków. 104 nowe zakażenia zdiagnozowano w województwie mazowieckim. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 41 580 przypadków zakażeń koronawirusem. Z powodu zakażeni zmarło w sumie 1 651 osób, a wyzdrowiało 31 541 chorych.