Pogoda na dziś - piątek 24 lipca. Ostrzeżenia przed burzami w południowej Polsce

Zobacz wideo Arktyka jest pełna bujnych lasów. Rosną jednak pod wodą

W piątek większe rozpogodzenia zapowiadane są głównie dla wschodniej i centralnej Polski. W pozostałych regionach będzie więcej chmur oraz przelotnych opadów deszczu.

REKLAMA

Temperatura. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie kraju

Najniższa temperatura zapowiadana jest dziś dla Pomorza, gdzie będzie 21 stopni. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców Olsztyna i Białegostoku. 23 stopnie pokażą termometry w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. W Kielcach będą 24 stopnie. Wyższa temperatura, 25 stopni, prognozowana jest w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Zielonej Góry, Wrocławia, Opola i Katowic - tam będzie 26 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 24 lipca. gazeta.pl

Opady. Więcej chmur na zachodzie i południu kraju

Rano większe zachmurzenia zapowiadane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Później zachmurzenie umiarkowane pojawi się już w całym kraju. W pierwszej części dnia deszcz prognozowany jest głównie na wybrzeżu. Później w południowych regionach pojawią się także burze. Na pozostałych obszarach nie będzie żadnych opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem momentami porywisty. W nocy z piątku na sobotę przewidywane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami w centrum i na południowym wschodzie kraju.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty w pięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dotyczą one burz, podczas których może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr będzie wiać w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.