Wadowice. W czasie policyjnego pościgu padły strzały. Jeden z funkcjonariuszy był pod wpływem alkoholu

Pościg odbył się na terenie Wadowic (woj. małopolskie). Policjanci z Wydziału Kryminalnego próbowali zatrzymać do kontroli auto, prowadzone przez podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu. Wobec policjanta, u którego wykryto alkohol, prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.

Wadowice. Policyjny pościg zakończył się oddaniem strzałów. Zatrzymano 3 osoby

Do zdarzenia doszło we wtorek. Podejrzani nie reagowali na sygnały dźwiękowe oraz świetlne wydawane przez policyjny radiowóz. Nie chcieli zatrzymać się do kontroli. Rozpoczął się pościg. Podejrzani o popełnienie przestępstwa zaczęli uciekać drogą krajową nr 52 w kierunku Andrychowa.

W czasie pościgu uciekający stworzyli niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niewiele brakowało, aby potrącili kobietę idącą poboczem. Policjanci postanowili staranować uciekający samochód. Auto wylądowało w rowie, a jego pasażerowie zaczęli uciekać pieszo.

W organizmie jednego z funkcjonariuszy wykryto alkohol

Policjanci oddali strzały ostrzegawcze, które sprawiły, że uciekający oddali się w ręce policji. Wśród zatrzymanych była 32-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 40 lat.

Po interwencji policjanci zostali poddani badaniom na obecność alkoholu w organizmie. Alkomat wykazał, że jeden z funkcjonariuszy miał 0,1 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna nie prowadził radiowozu w czasie pościgu. Funkcjonariusz został zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych. Grozi mu nawet wydalenie ze służby.