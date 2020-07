Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet prok. Józefowi Gackowi. W tle Macierewicz i Smoleńsk

Jedynym wątkiem dotyczącym katastrofy smoleńskiej, która zakończyła się prawomocnym wyrokiem, jest sprawa zastępcy gen. Janickiego, byłego wiceszefa BOR, gen. Pawła Bielawnego, który został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za nieprawidłowości podczas ochrony wizyt Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 roku w Katyniu. Prokuratorem oskarżającym Bielawnego był właśnie Józef Gacek, który nie postawił gen. Janickiemu żadnych zarzutów. Podczas toczącej się sprawy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Janickiego złożył Antoni Macierewicz.

Zdaniem radomskiej prokuratury Gacek nie dopełnił obowiązków, bo nie rozpoznał zawiadomienia przeciwko gen. Janickiemu.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet prokuratorowi Józefowi Gackowi. W tle katastrofa smoleńska

W środę decyzją trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w składzie Adam Tomczyński, Ryszard Witkowski i Konrad Wytrykowski, uchylono Józefowi Gackowi immunitet - podaje Onet.

Józef Gacek w rozmowie z portalem wyraził zaskoczenie decyzją SN. - Prokuratura nie wskazuje jakich obowiązków miałem nie dopełnić i gdzie są one zapisane i sprecyzowane - skomentował dla Onetu. Brak wskazania przez prokuratora oskarżającego dowodów, na których się oparł, Gacek nazwał "przerażającym". Dodał, że w sprawie przesłuchano 10 innych prokuratorów, którzy potwierdzili, że śledztwo poprowadziliby w ten sam sposób, co jego zdaniem potwierdza, że była to prawidłowa droga.

Prokurator Gacek podkreślił, że nie zgadza się z decyzją Sądu Najwyższego i czuje się pokrzywdzony. Dodał, że wykorzysta każdą drogę, by dochodzić swoich praw. - Jestem szykanowany przez prokuraturę, która w osobie szefa prokuratury radomskiej skierowała wniosek o uchylenie mi immunitetu - podsumował.