Tablica w Gładyszowie wyświetliła komunikat po chińsku. "Dobrze jest napisane, że dzień deszczowy"

Na Facebooku miejscowości Wysowa. "Nie spodziewałam się, że zdjęcie narobi tyle zamieszania a miało tylko poprawić humor w poniedziałek. Znak na skrzyżowaniu w Gładyszowie ostrzega przed deszczem. Nawet miał rację, bo po południu popadało, ale czemu ostrzega po chińsku?" - czytamy we wpisie.

Gładyszów. Komunikat na tablicy wyświetlony po chińsku

Zdjęcie tablicy chińskimi znakami zdobyło popularność w mediach społecznościowych. - Faktycznie. Najpierw myślałem, że pomiędzy treść wmontowane zostały elementy graficzne. Tak to wyglądało. Potem okazało się, że są to chińskie literki. Nie wiem, czy ktoś zrobił sobie żart, czy to jakaś usterka - powiedział "Gazecie Wyborczej" Mirosław Pełechacz, wójt gminy Uście Gorlickie, w której leży Gładyszów.

Jak podaje Radio Kraków, tablica została wyłączona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. "Teraz fachowcy zbadają, skąd nagle pojawiały się na wyświetlaczu chińskie znaki" - informuje lokalna rozgłośnia.

Zdjęcie tablicy na Twitterze skomentował Marcin Przychodniak, dyplomata i analityk ds. chińskich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. "Ale dobrze jest napisane, że dzień deszczowy" - podsumował.