Parafia w Kościanie "komentuje" wybory. Zwolennicy Trzaskowskiego za "śmiercią i nieszczęściem"

Zdjęcie tablicy w mediach społecznościowych opublikował m.in. Marcin Jurga. Jak pisze na Facebooku, na początku myślał, że to fake, bo nigdy nie spotkał się z "politykowaniem w tej parafii". "Postanowiłem jednak podczas treningu pobiec i zobaczyć, czy to prawda. Niestety. Na każdych drzwiach Fary jest ten komunikat" - czytamy w poście.

Wybory Trzaskowskiego za "śmiercią"? Kontrowersyjna tablica na drzwiach kościoła

Na plakacie widzimy dwie strzałki. W tej skierowanej w lewo zamieszczono hasła "śmierć, nieszczęście i przekleństwo", natomiast w tej na prawo "życie, szczęście i błogosławieństwo". Poniżej w oczy rzuca się czerwony napis "Wybieraj życie wieczne!". Dalej mamy dwie kolumny - po lewej stronie 61,51 proc., a po prawej 38,49 proc. Nietrudno się domyślić, że to wyniki II tury wyborów prezydenckich. Dokładnie takie poparcie mieli w Kościanie Rafał Trzaskowski (61,51 proc.) i Andrzej Duda (38,49 proc).

Tabelka sugeruje, że większość, która głosowała za Trzaskowskim, opowiedziała się m.in. za "bluźnierstwami, szyderstwami, profanacją, lewicowym liberalizmem, LGBT, aborcją i eutanazją". Z kolei prawa strona za "Bogiem, Maryją Niepokalaną, liturgią Kościoła, moralnym prawem naturalnym, dekalogiem, rodziną i prawem do życia".

"Przyszło mi do głowy, że informacja ta zawisła bez wiedzy księży. Spotkałem proboszcza i nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, skąd wziął się ten komunikat. Rozmowa nasza trwała dość długo... Niestety, przyznał, że załączone plakaty nie są przypadkowe" - relacjonuje Marcin Jurga. "Nie będę krytykował, nie będę siał nienawiści. Ale nie rozumiem. Jest mi przykro, bowiem padły w naszej rozmowie słowa, które w moim odczuciu nie mają nic wspólnego z Bożą Miłością" - dodaje.

"Przykład nawoływania do nienawiści"

Próbowaliśmy skontaktować się z proboszczem parafii pw. NMP Wniebowziętej, ale nikt nie odebrał. Strona informuje, że biuro parafialne w środy czynne jest do godziny 12. Wysłaliśmy maila, czekamy na odpowiedź.

Kościański radny Patryk Piasecki utworzył na Facebooku akcję Podpiszmy list otwarty mieszkańców do Prymasa Wojciecha Polaka. "Wielu z nas jest oburzonych zamieszczeniem 'słynnej' tabliczki na drzwiach kościańskiej Fary. Pokażmy sprzeciw wobec mowy nienawiści, podpisując otwarty list do Prymasa Polski Wojciecha Polaka" - czytamy w opisie wydarzenia.

- Jeszcze we wtorek około godz. 17 mimo licznych głosów krytycznych ze strony mieszkańców grafika wisiała. Dla mnie to przykład nawoływania do nienawiści. Uważam, że powinny się tym zająć odpowiednie służby - mówi w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Piasecki.