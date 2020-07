Poranny wstrząs w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Ośmiu górników trafiło do szpitala

Do wstrząsu górotworu o energii 1,1X 10 do 7J w rejonie GG-3, oddział G-30 doszło we wtorek o godzinie 3:46. W specjalnym komunikacie miedziowa spółka podała, że z miejsca zagrożenia wycofało się 16 górników.

REKLAMA

Ośmiu górników w szpitalu. Prace w kopalni wstrzymane

Na całe szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Ośmiu górników odniosło jednak niegroźne obrażenia, wskutek czego przetransportowano ich do szpitali w Głogowie oraz Lubinie.

Podobnie jak przy okazji wielu innych tego typu zdarzeń, szczegóły wypadku będą badane przez specjalnie powołaną komisję. W jej skład wchodzą eksperci KGHM oraz pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Na terenie kopalni, gdzie doszło do wstrząsu, wstrzymane zostały wszelkie prace. Ponowne uruchomienie eksploatacji rozpocznie się po zbadaniu tego miejsca przez wspomnianą komisję.