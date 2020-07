Ksiądz Isakowicz-Zaleski o ślubie Jacka Kurskiego: Zgorszenie. "Problem na własne życzenie"

Zobacz wideo Wizjoner, poliglota, "o takie Polskie walczył"! Portret Jacka Kurskiego

W sobotę Jacek Kurski wziął ślub kościelny z Joanną Klimek. Na uroczystości, która odbyła się w sanktuarium w Łagiewnikach, pojawili się prominentni politycy PiS-u - w tym prezes Jarosław Kaczyński, a także dziennikarze telewizji publicznej.

REKLAMA

Ślub Jacka Kurskiego jest szeroko komentowany m.in. ze względu na fakt, że był to dla byłego prezesa TVP już drugi ślub kościelny. W przypadku jego poprzedniego, wieloletniego małżeństwa stwierdzono nieważność (w Kościele Katolickim nie można bowiem dostać ani rozwodu, ani też małżeństwo takie nie może zostać unieważnione). Na łamach "Gazety Krakowskiej" skomentował to ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta.

Duchowny stwierdził, że nie chce wypowiadać się na temat słuszności stwierdzenia nieważności poprzedniego małżeństwa Kurskiego, choć sam jako ksiądz "nie spotkał się z [takim - przyp. red.] przypadkiem" po 24 latach, szczególnie gdy para ma troje dzieci. Zwrócił uwagę, że także w przypadku nowej małżonki Kurskiego doszło do stwierdzenia nieważności poprzedniego ślubu.

- Natomiast moim zdaniem zasadniczy jest błąd władz kościelnych w Krakowie, które przecież doskonale musiały zdawać sobie sprawę, że taki ślub wywoła ogromne kontrowersje - powiedział i dodał, że "nie dziwi się" ludziom, którzy są "zszokowani" sytuacją. - Zwłaszcza że sanktuarium Jezu, ufam Tobie w Łagiewnikach to sanktuarium szalenie ważne dla wielu katolików - stwierdził. Ocenił, że para mogła pobrać się w mniejszym kościele, choćby w rodzinnej miejscowości.

"Na własne życzenie zrobiono sobie problem"

Duchowny ocenił, że ślub byłego prezesa telewizji, z udziałem polityków i późniejszym przejazdem na Wawel z Jarosławem Kaczyńskim wyglądał tak, "jakby ktoś wyreżyserował, żeby to było najgłośniejsze, najhuczniejsze i najbardziej kontrowersyjne wydarzenie".

Jego zdaniem kustosz sanktuarium i kuria powinny wyjaśnić, kto i z jakich powodów wydał zgodę na taką uroczystość. Skomentował, że wszystkie okoliczności składają się na "zgorszenie". Dodał, że "większość zwykłych śmiertelników" nie miałaby możliwości wzięcia ślubu w sanktuarium i "trzeba wyjaśnić", dlaczego Jacek Kurski taką możliwość miał. Zarzucił "sojusz tronu z ołtarzem" i wspomniał o przywilejach dla osoby związanej z PiS.

- Na własne życzenie zrobiono sobie problem. Bo to nie jest atak z zewnątrz, to nie jest sytuacja, że ktoś specjalnie zaatakował Kościół, jest spisek. Nie, to zrobił sobie Kościół krakowski sam na własne życzenie - powiedział o decyzji władz kościelnych.