Jest wniosek o areszt dla Sławomira Nowaka i innych podejrzanych. Rozpatrzy go warszawski sąd

Prokuratura złożyła trzy wnioski o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla byłego ministra transportu Sławomira Nowaka (wyraził zgodę na podawanie jego nazwiska do wiadomości publicznej), byłego dowódcy jednostki GROM Dariusza Z. i przedsiębiorcy z Gdańska Jacka P. Trafiły one do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Nowak nie przyznaje się do winy - powiedział to w chwili zatrzymania reporterowi TVN24.

Chodzi o pracę Nowaka w ukraińskiej agencji drogowej

Z materiału dowodowego wynika, że Sławomir Nowak, jako szef ukraińskiej państwowej agencji drogowej miał żądać łapówek w zamian za decyzje o przyznawaniu prywatnym firmom zleceń w zakresie zamówień publicznych. Decyzje dotyczyły m.in. kontraktów na budowę i remonty dróg na Ukrainie oraz nadzoru nad realizacją już zawartych umów.

Korzyści majątkowe od firm miały być przekazywane w gotówce albo za pośrednictwem założonych na polecenie Sławomira Nowaka spółek zarejestrowanych na Cyprze i w Polsce. Kontrahenci Ukrawtodoru mieli dokonywać wpłat na rzecz kontrolowanych przez Sławomira Nowaka spółek m.in. pod pozorem zapłaty za usługi consultingowe, które w rzeczywistości nie były wykonywane, a także pod pozorem zwiększenia kapitału zakładowego tych spółek. Wpłacane środki następnie miały być rozdysponowane przez Nowaka. W wyniku przestępczego procederu Nowak miał uzyskać ponad 1 300 000 złotych. Część kwoty miała posłużyć do zakupu przez podstawioną osobę samochodu marki Range Rover Velar za 310 000 złotych i obrazów za prawie 56 000 złotych.

Jak ustalono w śledztwie, w korupcyjny proceder miała być zaangażowana grupa przestępcza zorganizowana i kierowana przez Sławomira Nowak. Mieli należeć do niej podlegli mu pracownicy Ukrawtodoru oraz zatrzymani w Polsce Dariusz Z. i Jacek P. Były minister rozdzielał między nich zadania, polegające m.in. na kontaktach z przedstawicielami firm ubiegających się o zamówienia, przyjmowaniu gotówki oraz ukrywaniu przestępczego pochodzenia pieniędzy.

Były dowódca jednostki wojskowej GROM Dariusz Z. oraz przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowanie korzyści majątkowych.