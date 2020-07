Zamość. Wjechali samochodem do rzeki. Żaden nie miał prawa jazdy. Nie wiadomo, który prowadził

Do zdarzenia doszło rano w poniedziałek. Jadące ul. Dzieci Zamojszczyzny bmw wjechało we wnękę mostu na rzece Łabuńka, a następnie uderzył w betonowy przepust i wpadło do rzeki.

REKLAMA

Zamość. Auto wypadło z drogi i wjechało do rzeki

"W pojeździe podróżowali trzej mężczyźni z gminy Nielisz w wieku 19, 20 i 22-lat. 19-latkowi nic się nie stało, natomiast dwaj pozostali z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala" - informuje Komenda Miejska Policji w Zamościu. Najmłodszy z uczestników wypadku miał ponad pół promila we krwi. "Od jego starszych kolegów pobrano krew do badań. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach informatycznych okazało się, że żaden z mężczyzn nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami" - podaje policja.

Zobacz wideo Uciekał przed policją niesprawnym autem, uderzył w płot i zgubił dokumenty. Stanie przed sądem

22-latek po udzieleniu pomocy został osadzony w policyjnym areszcie, to samo spotkało 19-latka. Teraz policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia i ustalają, który z nich siedział za kółkiem.