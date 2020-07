Portal prostozopolskiego.pl podaje, że do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. 14.30. Z ustaleń policji wynika, że do banku przy ul. Kłopockiej wszedł zamaskowany mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną. Od pracownicy placówki zażądał wydania pieniędzy. Kobieta wykorzystała chwilę nieuwagi i wybiegła z budynku, następnie rabuś zbiegł z pieniędzmi.

Napad na bank w Opolu. Policja szuka sprawcy

Policja nie informuje, ile pieniędzy skradziono. Trwają poszukiwania sprawcy, na miejscu pracuje grupa dochodzeniowa, korzystająca z pomocy psów tropiących. TVN24 podaje, że do próby napadu na ten sam bank doszło w grudniu 2019 r. Wówczas rabuś został spłoszony przez pracownika banku. Reporter stacji podaje nieoficjalnie, że niewykluczone jest powiązanie tych spraw. Być może odpowiedzialna za oba zajścia jest ta sama osoba.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 15 lat więzienia.