Zwłoki 20-latka obok kościoła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policja zatrzymała trzech mężczyzn

Jak podaje portal lokalna.tv, ciało 20-latka odnalazła w niedzielę mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego, która wyszła z psem na spacer. Portal podaje, że mężczyzna miał liczne obrażenia. - Policjanci na miejscu wykonali szereg czynności, m.in. ustalili tożsamość mężczyzny. Okazał się nim być 20-letni mieszkaniec naszego miasta - powiedziała portalowi asp. Ewelina Wrzesień z KPP w Ostrowcu.

Śledczy nie wykluczają, że do śmierci 20-latka przyczyniły się osoby trzecie. W poniedziałek w związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 21 do 25 lat. Zostaną oni przesłuchani we wtorek. W tym tygodniu mają być znane wyniki sekcji zwłok.