Poznań. Rodzinie zepsuł się samochód na autostradzie. Grali w siatkówkę na pasie awaryjnym

O sprawie informuje portal e-poznan.pl. Redakcja serwisu dostałą na skrzynkę mailową film od czytelnika. "Godzina 08:20, autostrada A2 kierunek na Warszawę pomiędzy węzłami Luboń i Krzesiny. Na pasie awaryjnym stoi zepsuty samochód, oznakowany pachołkami przez służby autostradowe. Za barierkami, tuż przy pasie awaryjnym, rodzinka gra sobie w piłkę siatkową. Brak słów... " - napisał autor filmu.

Obwodnica Poznania. Zepsuło im się auto, zaczęli grać w siatkówkę

Na nagraniu widzimy samochód z podniesioną maską podczas postoju na pasie awaryjnym. Dookoła są rozstawione pachołki, a pasażerowie auta beztrosko odbijają piłkę ponad barierą energochłonną.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, którymi powinniśmy się kierować, gdy dojdzie do awarii samochodu na autostradzie. Przede wszystkim konieczne jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego co najmniej 100 metrów za samochodem, następnie należy wezwać służby drogowe. Warto założyć kamizelkę odblaskową, choć w dzień nie jest to wymagane. Bezpieczniej jest przebywać po zewnętrznej stronie barier ochronnych.