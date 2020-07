Tragedia na Darze Młodzieży. 19-letni członek załogi spadł z masztu na pokład

- Ok. godz. 11.10 otrzymaliśmy informację z SAR-u, czyli Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, że na Darze Młodzieży, który znajdował się ok. 3,5 mili morskich od portu w Gdyni, doszło do zgonu jednego z członków załogi - mówi w rozmowie z Gazeta.pl asp. szt. Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

19-letni mężczyzna spadł z jednego z masztów na pokład. - Wcześniej wspiął się tam bez zabezpieczeń. Poniósł śmierć na miejscu - dodał funkcjonariusz.

Dar Młodzieży. Śmierć 19-letniego członka załogi

Na pokładzie Daru Młodzieży znajdował się lekarz, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wysłała w kierunku statku również łódź ratowniczą. Młodego mężczyzny nie udało się jednak uratować. - Dar Młodzieży zawrócił do portu w Gdyni. Poszkodowany został przekazany odpowiednim służbom - mówi nam Rafał Goeck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dar Młodzieży to trzymasztowy żaglowiec szkolny, należący do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Został zwodowany w 1981 r. Jego całkowita długość to niemal 109 m. Fregata przebyła do tej pory ponad 570 tys. mil morskich, przeszkolono na niej 19 tys. studentów.