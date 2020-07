Pogoda na dziś - wtorek 21 lipca. Bardziej intensywny deszcz pojawi się na wschodzie i południu kraju

Zobacz wideo O co chodzi z ciśnieniem atmosferycznym?

Od wtorku w Polsce spodziewana jest zmiana pogody. W najbliższych dniach prognozowane są jedynie przelotne opady deszczu, więc przez większą część dnia będzie słonecznie. Od czwartku ponownie mogą pojawić się burze, początkowo tylko na zachodzie kraju.

Temperatura. Dziś od 19 do 23 stopni w ciągu dnia

Zgodnie z danymi serwisu pogodynka.pl najniższa temperatura, 19 stopni, we wtorek zapowiadana jest w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Jeden stopień więcej przewidywany jest w Łodzi. 21 stopni pokażą za to termometry w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. We Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach i Rzeszowie będą 22 stopnie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Małopolski. Tam maksymalnie 23 stopnie.

Opady. Więcej deszczu i burz jedynie na wschodzie i południu kraju

W nocy z poniedziałku na wtorek spore opady deszczu oraz burze zapowiadane są w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim i części Małopolski. Rano będzie padać jeszcze na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Później niewielkie opady pojawią się lokalnie na wschodzie i północnym zachodzie kraju. Zachmurzenie występować będzie we wschodnich i południowych regionach. Na pozostałym obszarze prognozowane są większe rozpogodzenia. Na zachodzie wiatr słaby, w pozostałych regionach umiarkowany w porywach do 45-50 kilometrów na godzinę. Jedynie nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h.

