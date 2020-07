Wrak nieznanego okrętu odkryty w Zatoce Gdańskiej. "Nie ma go w bazie zatopionych statków"

Do odkrycia nieznanego okrętu doszło podczas wyprawy statku badawczego Akademik Nikołaj Strachow - podaje agencja Interfax. U wybrzeży Obwodu Kaliningradzkiego, w rejonie Zatoki Gdańskiej odkryto nieznany okręt wojskowy, którego nie ma w bazie zatopionych statków.

REKLAMA

Według szefa wyprawy Dmitrija Dorochowa, ze wstępnych ustaleń wynika, iż jest to wojskowa barka z własnym napędem, która w czasie II wojny światowej należała do niemieckiej marynarki wojennej. Tego typu okręty dysponowały m.in. działem przeciwlotniczym i były wykorzystywane pod koniec wojny do ewakuacji niemieckich wojsk.

Dorochow twierdzi także, że w sowieckich archiwach nie ma danych o zatopieniu w tym rejonie niemieckiej barki. - Wiadomo, że działało tu brytyjskie lotnictwo. Być może to brytyjscy piloci zatopili ten mały statek - mówi.