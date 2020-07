Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Pierwszy stopień alertu obowiązuje w południowo-wschodnich powiatach województwa dolnośląskiego, na Opolszczyźnie, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem oraz na południu Mazowsza.

Gdzie jest burza? Alert IMGW obowiązuje od południa do nocy

Mieszkańcy powinni spodziewać się burz między godz. 13 a 2 w nocy. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

Dla opolskiego i dolnośląskiego alert jest przesunięty o godzinę później. IMGW zapowiada też w tych regionach nieco słabsze porywy wiatru.

Jak poinformowało IMGW na Twitterze:

W Beskidzie Niskim pojawiły się pierwsze burze. W ciągu najbliższych godzin przewiduje się wzrost aktywności burzowej. Burze powinny występować głównie na południu Polski.

W związku z intensywnymi opadami na południu kraju utrudnienia mogą odczuwać turyści, którzy wybrali się w Tatry. "Miejscami szlaki mogą być podtopione. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są niekorzystne" – informuje w sobotę Tatrzański Park Narodowy (TPN), cytowany przez Interię.

