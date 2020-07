Ciało Iwony Wieczorek ukryte w zabetonowanym kanale? "Przesłanki pojawiły się cztery lata temu"

Na początku tygodnia dziennikarz śledczy i prezes fundacji "Na Tropie" Janusz Szostak poinformował, że ruszyły kolejne poszukiwania Iwony Wieczorek. Działania rozpoczęły się na terenie działek pomiędzy ulicą Hallera a aleją Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Jak przekazał później Szostak, na terenie działki w rejonie ul. Winogronowej na głębokości 1,5 metra znaleziono kości.

- Trudno mi ocenić czy to szczątki ludzkie, czy zwierzęce, gdyż nie był to szkielet, lecz pojedyncze kości. Biegły, który przyjechał z policjantami, ocenił, że to szczątki zwierzęce. Mimo tego zostały one zabrane przez funkcjonariuszy - powiedział Janusz Szostak, cytowany przez radio ZET.

Na terenie garażu przy ulicy Konwalii w Gdańsku znaleziono z kolei ślady krwi - jej próbki trafiły już do laboratorium - oraz pojemniki z kwasem. Odkryto również, że znajduje się tam zabetonowany kanał samochodowy. Podczas poszukiwań korzystano z georadaru - wskazał on na dwa punkty niezgodne ze strukturą betonu, co może wskazywać na to, że w kanale coś się znajduje.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Szostak: Trzeba sprawdzić ten kanał, zrobić odwierty, pobrać próbki

W programie "Debata dnia" w Polsat News Szostak został zapytany, czy ciało Iwony Wieczorek mogło zostać zabetonowane w kanale samochodowym znajdującym się przy ul. Konwalii w Gdańsku.

- Były ku temu takie przesłanki. Pojawiły się już cztery lata temu wśród moich informatorów. Teraz po raz pierwszy mogłem być w tym garażu. Otrzymałem zgodę od mieszkańców działki, by ten garaż przejrzeć. W tym miejscu rzucił mi się w oczy zabetonowany kanał. W pomieszczeniach tego garażu, a także w sąsiednich komórkach znaleźliśmy pojemniki po substancjach żrących, a także opakowania ze środkami chemicznymi. W garażu wciąż znajdują się też ślady krwi - tłumaczył dziennikarz śledczy.

- Prawdopodobieństwo, że to ślady Iwony Wieczorek istnieje, ale trzeba sprawdzić ten kanał, zrobić odwierty, pobrać próbki substancji, która się tam znajduje. Nie wiem, czy tam jest ciało - dodał prezes fundacji "Na Tropie".

Zdaniem Szostaka "Iwona Wieczorek na pewno nie żyje". - Po 10 latach dałaby sygnał rodzinie, gdzieś by się pokazała. Nie ma możliwości ukrywać się 10 lat, nie będąc zauważonym, będąc osobą publicznie znaną [...]. Jestem przekonany, że dowiemy się, kto zabił Iwonę Wieczorek. Nie ma zbrodni doskonałych, każda zbrodnia znajdzie swoje wyjaśnienie, są tylko niedoskonałe śledztwa - stwierdził Szostak w Polsat News.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Jej poszukiwania trwają od 10 lat

Iwona Wieczorek zaginęła w Sopocie w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Nastolatka w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. zniknęła bez śladu w trakcie powrotu z jednego z sopockich klubów. Po raz ostatni kamery monitoringu zarejestrowały, jak szła samotnie deptakiem biegnącym przez park i las w kierunku Gdańska, gdzie mieszkała. W sprawie pojawiało się wiele poszlak, ale policji nie udało się dotąd ustalić, co stało się z zaginioną dziewczyną.

Janusz Szostak jest autorem wydanej w 2018 roku książki o zaginięciu Iwony Wieczorek. "Według mojej wiedzy Iwona Wieczorek została przywieziona rankiem 17 lipca 2016 roku na teren ogródków działkowych w rejonie ulic Hallera i Zielonej Drogi. Wskazałem policji pięć konkretnych działek, które w różny sposób mogą się wiązać z tą sprawą. Na jednej z nich - według mnie - mogła zostać ukryta Iwona. Gdy ją tam przywieziono, prawdopodobnie jeszcze wówczas żyła" - pisał w niej.

