Ostatnie zwierzęta opuszczają schronisko w Radysach. "To był psi obóz koncentracyjny"

W czerwcu w schronisku w Radysach (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do przeszukania z udziałem policji, prokuratury i organizacji działających na rzecz zwierząt. Znaleziono tam ponad tysiąc psów, które, jak informują świadkowie, były trzymane w złych warunkach, bez zapewnienia odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Na miejscu wciąż działają wolontariusze, którzy sukcesywnie przekazują psy z Radys do innych schronisk i domów tymczasowych.

Zygmunt D. - właściciel schroniska - usłyszał zarzut m.in. znęcania nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Podobny zarzut postawiono synowi mężczyzny, Danielowi D., który faktycznie zarządzał schroniskiem. Daniel D. miał również grozić śmiercią jednemu z przedstawicieli organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Ojciec i syn zostali aresztowani na trzy miesiące, w piątek wyszli jednak z aresztu po wpłaceniu kaucji.

O tym, co obecnie dzieje się w Radysach, rozmawialiśmy z Grzegorzem Bielawskim, działaczem Pogotowia dla Zwierząt.

Marcin Kozłowski, Gazeta.pl: Co się wydarzy, jeśli Zygmunt D. i Daniel D. po wyjściu z aresztu pojawią się w schronisku w Radysach?

Grzegorz Bielawski, Pogotowie dla Zwierząt: Nie wiem. Boimy się. Szczególnie boję się pana Daniela, bo groził mi przez telefon pozbawieniem życia. To była zresztą jedna z przesłanek do tymczasowego aresztowania. Normalnie pracujemy, ale mamy trochę przygaszone miny, nie spodziewaliśmy się, że sąd ich wypuści. Tym bardziej, że materiał dowodowy jest przecież mocny.

Postępowanie jest w toku, policjanci ustalają nowe fakty. Dwa dni temu odkopaliśmy zwłoki zwierząt z blaszkami identyfikacyjnymi, pracował tu georadar. Ustalenia są wstrząsające, ale nie mogę mówić o szczegółach. W tej sytuacji kontakt ludzi, którzy mają status podejrzanych, ze świadkami, pracownikami, może powodować to, że Zygmunt D. i Daniel D. będą próbować mataczyć.

Pojawienie się Zygmunta D. i Daniela D. coś zmieni, jeśli chodzi o waszą działalność w Radysach?

To nic nie zmienia. Cały czas w mocy jest postanowienie prokuratury o odebraniu tych zwierząt i zabezpieczeniu ich jako dowody rzeczowe. Zostało 80 psów, myślę, że będziemy tu do wtorku, środy, wtedy wyjedzie ostatni pies. 17 czerwca tych zwierząt było 1070.

Psy z Radys trafiają do organizacji zwierzęcych, a potem, za ich pośrednictwem, są adoptowane?

Tak, choć niektóre trafiły też od razu do sprawdzonych osób, które prowadzą domy tymczasowe.

Na stronie Psydoadopcji.pl przygotowaliśmy duże zestawienie tych organizacji z różnych stron Polski, żeby osobom chcącym zaadoptować zwierzę łatwiej było te psy znaleźć. To są organizacje z różnych stron kraju: Cieszyna, Białegostoku, Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Katowic, Tych.

Tu, w Radysach, nie mamy mamy możliwości sprawdzenia osoby, która zgłosi się po psa np. z Wadowic, a schronisko w Krakowie już taką możliwość ma. I to jest bardzo fajne. Wiemy do tej pory o kilkudziesięciu adopcjach indywidualnych.

Ile osób pracuje obecnie w schronisku?

To są sami wolontariusze, jest ich obecnie ok. 50. Rozpoczęliśmy pracę socjalną z tymi psami, wszystkie psy są zaczipowane, wprowadzane do bazy, fotografowane. Wyprowadzamy je na spacery. Dzieje się to, co powinno się dziać w każdym normalnym schronisku.

Od 25 czerwca, kiedy zaczęliśmy tu pracę, nie odnotowaliśmy żadnego upadku zwierzęcia. Wcześniej umierały tu miesięcznie setki zagryzionych psów.

W zbiórce internetowej zebraliście już ok. 1,5 mln zł. Jak ta kwota ma się do rzeczywistych potrzeb?

Zakładaliśmy, że będzie to 250 tys. zł, nie spodziewaliśmy się takiego efektu. Do tej pory, przez miesiąc, wydaliśmy 500 tys. zł.

Koszt kastracji, sterylizacji jednego zwierzęcia to ok. 400-500 zł, do tego koszty leczenia, transport - łącznie ok. 1000 zł. Przy tysiącu psów daje to już razem ponad 1 milion zł. Mamy ten komfort, że możemy jechać z psem na drugi koniec Polski i wykonać takie badania, które sugerują lekarze. Nie oszczędzamy na tym.

Fundacje, które brały od nas zwierzęta, mogą liczyć na karmę dla psów, na smycze, obroże, środki czystości, środki na odrobaczenie.

W Radysach pracowali weterynarze, zoopsycholodzy, osoby, które zajmują się profesjonalnym odławianiem psów, do tego dochodzą koszty noclegów, wyżywienia dla wolontariuszy, wywóz śmieci. To mega dużo wydatków. Niewiele nam zostanie, o ile zostanie cokolwiek.

Pisząc o Radysach, stwierdził pan na Facebooku, że to "psi obóz koncentracyjny". Mocne słowa.

Bo to był psi obóz koncentracyjny, mogę to powtórzyć z pełną odpowiedzialnością. Mam na to dowody, mam zeznania świadków. Kiedy trafiał tu pies, musiał się zdarzyć cud, żeby stąd wyszedł.

Psy w ogóle nie wychodziły na spacery. Nie były socjalizowane, siedziały w boksach. Do tego funkcjonował tu kojec śmierci. Do trzech, czterech agresywnych psów dorzucano kolejne, a rano wyciągano trupy.

Większość zwierząt tutaj umierała. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. wywieziono stąd 3,5 tony martwych psów, a adoptowano jedynie ok. 40-50. W całym 2019 r. wywieziono stąd ok. 20 ton zwierząt.

Świadkowie zeznają, że nie pozwalano robić zdjęć psom, żeby potem szukać im domów. Psy były utrzymywane za stawki dzienne, więc właściciele mieli z tego zysk. Gdy weszliśmy do schroniska, przyjeżdżali tu ludzie i mówili: "Boże, to nasz pies. Trzy lata tu przyjeżdżałem ze zdjęciem psa i trzy lata mówili, że takiego psa nie ma". A pies siedział cały czas w boksie.

Zatem logika działania właścicieli była taka, żeby nie oddawać psów do adopcji, bo mieli z tych zwierząt pieniądze od gmin?

Tak, dokładnie.

Jakie to były kwoty?

Jeżeli chodzi o stawki dniówkowe, to było to od 5 do 8 zł dziennie. Jeśli chodzi o kwoty jednorazowe, to za szczeniaka ok. 400 zł, a za dorosłego psa ok. 1,5-2 tys. zł.

Tym ludziom bardziej opłacało się psa zabić niż oddać do adopcji? Do gminy nie docierała informacja, że ten pies nie żyje i wciąż za niego płacono?

Na przykład. Poza tym brakowało im psów, bo były zagryzane. Stan liczebny musiał się zgadzać, dlatego psów do adopcji nie wydawano.

Pytał pan, jaka była logika właścicieli, ale w zasadzie w ich działaniach trudno tę logikę znaleźć, bo tu wiele rzeczy jest nielogicznych. Np. pies z blaszką 12380 został zagryziony w boksie, a jeden ze świadków widział, jak pracownik podniósł zwłoki zwierzęcia, wyrzucił do kontenera i założył tę blaszkę na innego. A ta blaszka była przecież z konkretnej gminy, pod konkretnego psa.

Psy nie były tu kastrowane. Odkąd przyjechaliśmy, mieliśmy w boksach kilka porodów. Właściciele zbierali psy, jak filateliści znaczki. Po co? Nie wiem.

Jak to możliwe, że inspekcja weterynaryjna nie zauważyła nieprawidłowości?

Inspekcja przychodziła tu raz na kilka miesięcy na półtorej godziny. Obchodziła psy, spisywała liczby i mówiła "dziękuję, do widzenia". A my, w sto osób, przez jeden dzień, nie mogliśmy sprawdzić wszystkich zwierząt.

To niemożliwe, żeby w 1,5 godziny sprawdzić 1,2 tys. zwierzą. A już w ogóle 2,5 tys. zwierząt, które było tu kilka lat temu. To był spacer, a nie kontrola. Zresztą, 20 czerwca powiatowy lekarz weterynarii w Piszu został zawieszony w obowiązkach.

Sam prowadzę azyl pod Warszawą, mam 80 psów z interwencji. Kiedy u mnie jest kontrola, inspektorzy sprawdzają każdego psa. I pytają: dlaczego ten ma zadrapanie? A dlaczego ten kuleje? Tłumaczę, że jest po operacji. Wówczas proszą o dokumenty, zdjęcia sprzed zabiegu i po zabiegu. W Radysach tak nie było.

Jaka przyszłość czeka to schronisko?

Nie jestem od zamykania tego miejsca. Mam jedynie nadzieję, że nasz materiał dowodowy, który za kilka dni przekażemy prokuraturze, jest na tyle silny i mocny, że to schronisko zostanie zlikwidowane na zawsze.