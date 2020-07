Znieważył Andrzeja Dudę w Internecie. 38-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności

Zawiadomienie w sprawie nawoływania do popełnienia zbrodni wpłynęło na komendę w Stalowej Woli w kwietniu 2020 roku. Na jednym z portali internetowych mężczyzna zamieszczał wpisy, w których nawoływał do zabójstwa członków jednego z ugrupowań politycznych.

38-latek znieważył w internecie prezydenta i nawoływał do zbrodni przeciwko politykom. Przyznał się do siedmiu zarzutów

W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jak się okazało sprawca wykorzystywał zaawansowane narzędzia, które maskowały jego prawdziwą tożsamość.

13 lipca na portalu pojawiły się kolejne wpisy - tym razem znieważające polityków i prezydenta Andrzeja Dudę. W sprawie tej śledztwo wszczęła prokuratura. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że autorem wpisów może być ta sama osoba.

Analiza śladów cyfrowych pozwoliła ustalić autora komentarzy. Jest nim 38-letni mieszkaniec Stalowej Woli, który na wniosek prokuratury został już zatrzymany. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe i laptopy.

Mężczyzna usłyszał w sumie siedem zarzutów, w tym zarzut publicznego znieważenia prezydenta, publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz stosowania bezprawnej groźby wobec grupy osób z powodu jej przynależności politycznej. 38-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w sprawie. Na wniosek policji wobec mężczyzny zastosowano dozór oraz wydano zakaz opuszczania kraju. 38-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.