Czarnków. Policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o hejtowanie policjantów. Grozi im do 2 lat więzienia

Policja w Czarnkowie zatrzymała 4 mężczyzn i 2 kobiety podejrzanych o internetowy hejt skierowany w stronę funkcjonariuszy policji. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku od 19 do 37 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Jechała rowerem z dzieckiem w foteliku i zasłabła. Z pomocą przybiegł policjant po służbie

Czarnków. Policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o znieważenie policjantów. Grozi im do 2 lat więzienia

Sprawa rozpoczęła się od zatrzymania 25-latka, który był poszukiwany przez sąd. Mężczyzna był wcześniej skazany na bezwzględne więzienie za dokonanie włamania. W czasie zatrzymania, policjanci stwierdzili, że 25-latek posiadał narkotyki oraz kierował autem pomimo zakazu sądowego.

Rodzina podejrzanego nagrała fragment interwencji policji oraz umieściła go w internecie. Bardzo szybko pod nagraniem pojawiły się negatywne komentarze pod adresem funkcjonariuszy policji, a wkrótce również hejt.

Ze względu na to, że niektóre wpisy nosiły znamiona czynu zabronionego w postaci groźby karalnej i znieważenia, trzcianecka prokuratura wszczęła postępowanie karne. Wkrótce zatrzymano sześciu autorów hejterskich wpisów. W trakcie przesłuchania, zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów oraz przeprosili za swoje zachowanie.

"Cwaniakowali przed ekranem. Podczas przesłuchania już nie"

- Z hejterami trzeba ostro. No to zatrzymaliśmy 6 trolli z Czarnkowa. W internecie bez pardonu atakowali parę policjantów za to, że zatrzymali przestępcę do osadzenia w więzieniu. Ktoś nagrał zatrzymanie i opublikował. Cwaniakowali przed ekranem. Podczas przesłuchania już nie - skomentował sprawę na Twitterze Andrzej Borowiak, Rzecznik Prasowy Policji w Poznaniu.