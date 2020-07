Budowa zamku w Stobnicy. Prokuratura przedstawiła zarzuty siedmiu osobom. Nie przyznają się do winy

Jak podaje tvn24.pl. siedem osób usłyszało zarzuty w związku z budową zamku w Stobnicy. - Część podejrzanych odmówiła składania wyjaśnień, część złożyła krótkie oświadczenia, że nie pamięta okoliczności wskazanych w zarzucie - powiedział portalowi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Żadna z osób nie przyznała się do winy.

Prokuratura postawiła zarzuty siedmiu osobom w związku z budową zamku w Stobnicy

Wczoraj funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, na wniosek Prokuratury Okręgowej, zatrzymali te osoby. Wśród niech są: inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach, urzędnicy Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach, osoby reprezentujące inwestora oraz architekt i główny projektant inwestycji.

Zarzuty postawione zostały w związku ze śledztwem w sprawie realizacji inwestycji, polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego - tzw. zamku w Stobnicy, znajdującym się na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Śledczy zarzucają podejrzanym m.in. popełnienie przestępstw urzędniczych oraz przestępstw przeciwko środowisku. Główny architekt zamku Waldemar S. usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy, w związku z dokumentem, w którym zaniżona została powierzchnia planowanej inwestycji, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Paweł N. i Dymitr N. reprezentujący spółkę prowadzącą inwestycję usłyszeli zarzut prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzeniu jej wbrew przepisom ustawy. Grozi im za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Marek J. i Bernadetta G. to urzędnicy wydziału Architektury i Budownictwa w starostwie w Obornikach. Usłyszeli oni zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych, za co grozi do trzech lat więzienia.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych oraz zakazów opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą. Podejrzani będący urzędnikami zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

